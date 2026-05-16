Володин указал на риски для Армении при возможном выходе из ЕАЭС

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

"По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15–20% ВВП – не менее 5 миллиардов долларов", – написал депутат.

По его словам, за 10 лет членства в ЕАЭС ВВП Армении вырос в 2,5 раза. Также республика получила доступ к общему рынку и льготные условия поставок энергоресурсов.

Володин напомнил, что 25% экспорта Армении приходится на Россию. Однако на фоне обсуждений курса на сближение с Евросоюзом товарооборот в 2025 году сократился на 45,4%. Работающие в Армении граждане РФ начали закрывать бизнес и покидать страну.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были расставлены все точки над "i".

В свою очередь, Пашинян указывал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС внезапно, этот шаг будет спланированным. При этом Армения пока не планирует обсуждать возможный выход из организации.