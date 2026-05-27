27 мая, 20:52

Безопасность

Мошенники стали предлагать "легкий заработок" на фотографиях могил погибших на СВО

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники придумали новую схему обмана, предлагая россиянам "легкий заработок" за фотографии надгробий погибших участников СВО и "аллей героев". Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

За несколько снимков "работодатели" обещают денежное вознаграждение. В ведомстве подчеркнули, что за подобными "вакансиями" стоят украинские спецслужбы и мошеннические call-центры.

Собранные персональные данные используются для обзвона родственников погибших, с которыми связываются под видом сотрудников Минобороны и которым предлагают оформить несуществующие выплаты.

Кроме того, информация передается в разведывательные подразделения противника для информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию обстановки в России.

В МВД предупредили, что за участие в подобных действиях предусмотрена уголовная ответственность по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Мошенники также начали звонить под видом сотрудников поликлиник и приглашать на сдачу анализов – потом они просят назвать код из СМС. Москвичам напомнили, что сотрудники городских поликлиник никогда не запрашивают коды и личные данные по телефону.

