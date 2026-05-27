Собянин: главной особенностью новой станции "Строгино" станут многоугольные соты

Главной особенностью новой станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена станут многоугольные соты, которые будут сочетать легкость и динамику. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, такие соты появятся у входа в метро и внутри павильона. Кроме того, особенностью дизайна станет облицовка натуральным камнем. На главном фасаде расположатся витражи, а полы, цоколь и ступени будут покрыты светлым гранитом.

Градоначальник уточнил, что всего станция будет иметь два вестибюля – надземный и подземный, где можно будет совершить пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии. Выходы будут находиться недалеко от жилых домов и остановок на Строгинском бульваре.

Благодаря реализации проекта у пассажиров транспортного узла "Строгино" будет больше возможностей. До БКЛ они смогут добираться в 1,5 раза быстрее, а до МЦК – в 2 раза. Планируется, что работы завершатся в 2027 году.

Ранее стало известно, что готовность станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии превысила 80%. Сейчас там подходят к концу земляные и монолитные работы, проводится обратная засыпка котлована. Площадь отделочных работ в пассажирской зоне составила уже более 10 тысяч квадратных метров из 16 тысяч.

