ТПМК "Виктория" преодолеет более 200 метров под Москвой-рекой на Бирюлевской линии метро

Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Виктория" преодолеет 210 метров под руслом затона Новинки, части старого русла Москвы-реки, на Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

"При проходке правого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на участке Бирюлевской линии метро строителям предстоит работать в сложных гидрогеологических условиях", – сказал Ефимов.

Кроме того, щит должен будет пересечь трассу Замоскворецкой линии метро. Это требует не только постоянного контроля проходки, но и сверхточности при выполнении работ, а также высокой квалификации бригады. Общая длина проходки на этом перегоне составит 1 490 метров.

Уточняется, что комплекс должен преодолеть твердые и полутвердые глины оксфордского яруса, а также водонасыщенные пески четверичного периода. Проходка завершится в котловане станции "Остров Мечты". Затем щит разберут, проведут техническое обслуживание и подготовят его к работе на других этапах строительства.

"В рамках возведения станции метро "ЗИЛ", от строительной площадки которой начал проходку щит "Виктория", более чем наполовину завершены монолитные работы. Общестроительная готовность станции превышает 30%", – отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

По его словам, для устройства основных конструкций станции строителями уложено около 25 тысяч кубометров железобетона. В зоне строительства уже полностью переложили коммуникации, также строители смонтировали ограждение. Параллельно завершены земляные работы на оборотных тупиках за станцией.

"Строители начали возводить их (оборотных тупиков. – Прим. ред.) основные конструкции", – резюмировал Гаман.

Станция "ЗИЛ" возводится в составе Бирюлевской линии метро, которая появится на юге Москвы. Новую станцию откроют на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, вблизи одноименной станции МЦК. Здесь также предусмотрена пересадка на Троицкую линию.

Внешний облик станции "ЗИЛ" будет напоминать о территории, где раньше располагался автозавод имени Лихачева. Дизайн станции будет отсылать к эпохе расцвета отечественного автомобильного производства в советский период.

Ранее в столице утвердили архитектурно-художественное оформление станции "Новорижская" Рублево-Архангельской линии. Ее дизайн будет перекликаться с эстетикой музея‑заповедника "Архангельское" и усадьбой Ильинское. Готовность "Новорижской" составляет более 20%. Строительство планируется завершить в 2027 году.

