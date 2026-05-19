Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:24

Транспорт

ТПМК "Виктория" преодолеет более 200 метров под Москвой-рекой на Бирюлевской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Виктория" преодолеет 210 метров под руслом затона Новинки, части старого русла Москвы-реки, на Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

"При проходке правого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на участке Бирюлевской линии метро строителям предстоит работать в сложных гидрогеологических условиях", – сказал Ефимов.

Кроме того, щит должен будет пересечь трассу Замоскворецкой линии метро. Это требует не только постоянного контроля проходки, но и сверхточности при выполнении работ, а также высокой квалификации бригады. Общая длина проходки на этом перегоне составит 1 490 метров.

Уточняется, что комплекс должен преодолеть твердые и полутвердые глины оксфордского яруса, а также водонасыщенные пески четверичного периода. Проходка завершится в котловане станции "Остров Мечты". Затем щит разберут, проведут техническое обслуживание и подготовят его к работе на других этапах строительства.

"В рамках возведения станции метро "ЗИЛ", от строительной площадки которой начал проходку щит "Виктория", более чем наполовину завершены монолитные работы. Общестроительная готовность станции превышает 30%", – отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

По его словам, для устройства основных конструкций станции строителями уложено около 25 тысяч кубометров железобетона. В зоне строительства уже полностью переложили коммуникации, также строители смонтировали ограждение. Параллельно завершены земляные работы на оборотных тупиках за станцией.

"Строители начали возводить их (оборотных тупиков. – Прим. ред.) основные конструкции", – резюмировал Гаман.

Станция "ЗИЛ" возводится в составе Бирюлевской линии метро, которая появится на юге Москвы. Новую станцию откроют на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, вблизи одноименной станции МЦК. Здесь также предусмотрена пересадка на Троицкую линию.

Внешний облик станции "ЗИЛ" будет напоминать о территории, где раньше располагался автозавод имени Лихачева. Дизайн станции будет отсылать к эпохе расцвета отечественного автомобильного производства в советский период.

Ранее в столице утвердили архитектурно-художественное оформление станции "Новорижская" Рублево-Архангельской линии. Ее дизайн будет перекликаться с эстетикой музея‑заповедника "Архангельское" и усадьбой Ильинское. Готовность "Новорижской" составляет более 20%. Строительство планируется завершить в 2027 году.

Читайте также


транспортстроительство

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика