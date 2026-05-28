В России предложили гамбургеры переименовать в "котлетники"

Фото: depositphotos/fotovincek​

Россиянам нужно отказаться от использования слова "гамбургер" и переименовать этот фастфуд в "кокошник" или "котлетник". Об этом заявил изданию "Абзац" председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Он намерен обратиться с такой инициативой к властям. Малинкович считает, что англицизмы в области общепита нужно запретить на законодательном уровне и использовать русские названия.

По его словам, навязанная американцами культура быстрой еды на самом деле не близка россиянам. Кроме того, она наносит вред их здоровью. Политик отметил, что процесс импортозамещения в данной сфере должен быть постепенным и при этом решительным. Он напомнил, что ранее в стране уже боролись с иностранным влиянием, когда "французскую булку переименовали в городской батон".

"Нам не нужна американская культура фастфуда "тяп-ляп". Можно подумать над новыми названиями. Например, назвать гамбургер "котлетником", "кокошником" в честь нашего головного убора или "бутербродом ленинградским". Конечно, люди не изменят привычки мгновенно, но постепенно новое название войдет в моду. Для перестройки бизнеса нужно дать законный срок – например, год", – сказал он.

По его мнению, нужно не только менять вывески, но и популяризировать здоровую национальную кухню. Она лучше подходит для россиян. Например, стоит вытеснять иностранные блюда кашами, блинами и сырниками. Также можно запустить на телевидении социальную рекламу.

"Нужно снимать ролики для телеканалов, где было бы наглядно видно: человек съел гамбургер, заболел и умер, а тот, кто поел русской каши или супа, чувствует себя прекрасно и бежит на работу", – заключил политик.

С 1 марта 2026 года в России вступил закон о защите русского языка в сфере бизнеса. Любая информация для потребителя должна подаваться исключительно на русском языке. В частности, владельцы магазинов должны менять вывески, все они должны быть написаны на русском.

Однако есть и исключения. Если товарный знак прошел государственную регистрацию, то его можно использовать в первоначальном виде. В том числе это правило распространяется и на латиницу.