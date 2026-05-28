Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 12:43

Общество

В России предложили гамбургеры переименовать в "котлетники"

Фото: depositphotos/fotovincek​

Россиянам нужно отказаться от использования слова "гамбургер" и переименовать этот фастфуд в "кокошник" или "котлетник". Об этом заявил изданию "Абзац" председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Он намерен обратиться с такой инициативой к властям. Малинкович считает, что англицизмы в области общепита нужно запретить на законодательном уровне и использовать русские названия.

По его словам, навязанная американцами культура быстрой еды на самом деле не близка россиянам. Кроме того, она наносит вред их здоровью. Политик отметил, что процесс импортозамещения в данной сфере должен быть постепенным и при этом решительным. Он напомнил, что ранее в стране уже боролись с иностранным влиянием, когда "французскую булку переименовали в городской батон".

"Нам не нужна американская культура фастфуда "тяп-ляп". Можно подумать над новыми названиями. Например, назвать гамбургер "котлетником", "кокошником" в честь нашего головного убора или "бутербродом ленинградским". Конечно, люди не изменят привычки мгновенно, но постепенно новое название войдет в моду. Для перестройки бизнеса нужно дать законный срок – например, год", – сказал он.

По его мнению, нужно не только менять вывески, но и популяризировать здоровую национальную кухню. Она лучше подходит для россиян. Например, стоит вытеснять иностранные блюда кашами, блинами и сырниками. Также можно запустить на телевидении социальную рекламу.

"Нужно снимать ролики для телеканалов, где было бы наглядно видно: человек съел гамбургер, заболел и умер, а тот, кто поел русской каши или супа, чувствует себя прекрасно и бежит на работу", – заключил политик.

С 1 марта 2026 года в России вступил закон о защите русского языка в сфере бизнеса. Любая информация для потребителя должна подаваться исключительно на русском языке. В частности, владельцы магазинов должны менять вывески, все они должны быть написаны на русском.

Однако есть и исключения. Если товарный знак прошел государственную регистрацию, то его можно использовать в первоначальном виде. В том числе это правило распространяется и на латиницу.

Читайте также


обществоеда

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика