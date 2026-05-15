Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 15:37

Общество
Главная / Истории /

Диетолог Соломатина объяснила, когда лишний вес свидетельствует о проблемах со здоровьем

Дофаминовое наслаждение: почему больше половины россиян страдают от лишнего веса

Более 50% россиян страдают от избыточного веса, заявили эксперты. В чем причины его появления и как с ним правильно бороться, разбиралась Москва 24.

Вредна и привлекательна

Фото: 123RF.com/milkos

Более половины граждан России имеют избыточный вес, а у 22–26% населения диагностировано ожирение, рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. 

Он отметил, что ключевыми причинами лишнего веса у 56% граждан остаются избыточная калорийность рациона и дефицит важных микроэлементов на фоне чрезмерного потребления соли. Россияне съедают в четыре раза больше сахара и в полтора-два раза больше насыщенных жиров, чем необходимо, почти игнорируя при этом свежие овощи и фрукты.

Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета.
Виктор Тутельян
академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 отметила, что если много лет назад еда считалась привилегией – ее нужно было добыть охотой или вырастить, то теперь технологии сделали пищу очень доступной, а еще более обработанной и привлекательной. Последнее и привело к тому, что необходимых компонентов (витаминов, микроэлементов, белка, незаменимых жирных кислот) стало меньше.

Также важно помнить, что в человеческом организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы. И дофамин среди них – главный двигатель прогресса.

Он синтезируется при влюбленности, командном спорте, сдаче экзаменов. Пища тоже способствует его выработке, и человек запоминает: если съесть что-то, будет счастье. При этом включается механизм "ешь как можно больше, запасай жир на случай голода". Этот механизм заложен генетически и никуда не делся.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы, делая продукты еще более привлекательными, отметила эксперт.

Она добавила, что в вопросе лишнего веса далеко не последнюю роль играет стресс. Если раньше он был адреналиновым ("бей или беги") и непродолжительным, то сегодня стал хроническим, поэтому кортизол вырабатывается постоянно. Кроме того, повышается уровень глюкозы, давление, кровь сгущается, и организм начинает запасать жир на случай болезни, снижает обменные процессы. В итоге человек попадает в ситуацию, из которой не может самостоятельно выбраться, и хочется найти быстрые транквилизаторы, которыми являются дофамин и серотонин, – сладкое, соленое, фастфуд.

Опасные признаки

Фото: 123RF.com/voobino

Не стоит забывать, что на вес влияет и генетика: например, если мать недоедала, ребенок будет охотнее набирать вес, что запоминается на уровне генов, отметила Елена Соломатина.

"Также большую роль играют дефициты йода, селена (для щитовидной железы), витамина C (у курильщиков), витаминов группы B, магния, D", – указала врач.

Кроме того, причинами нередко становятся гипотиреоз (в том числе, аутоиммунный тиреоидит), инсулинемия, когда человек постоянно хочет есть и не может утолить голод. Свое влияние оказывают и проблемы с надпочечниками, гипофизом (опухоли, аденомы), однако первопричиной все же оказывается неправильное питание, перечислила эксперт.

Она добавила, что сон также не менее важен в вопросе набора веса. Если ночного отдыха недостаточно или его фазы сбиты, гормон стресса кортизол не уходит и требует повышенного количества энергии, поэтому человека тянет на жирную и сладкую еду.

Распознать проблемы помогает индекс массы тела (вес разделить на рост в квадрате). Все, что выше 25, – лишний вес. Больше 30 – ожирение (до 35 – первая степень, до 40 – вторая, после 40 – третья, морбидное ожирение, когда показана операция). Но жир должен быть подкожным, а не внутренним. У женщин опасна фигура яблока: пропадает талия, накапливается висцеральный жир. У мужчин же любой лишний вес токсичен: висцеральный жир скапливается в области живота, поэтому, как только он нависает и брюки плохо застегиваются, надо браться за здоровье.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Бороться с такими проблемами на начальной стадии можно с помощью питания и образа жизни. Однако важно наладить режим сна, изменить отношение к стрессам и добавить в жизнь движение. Если человек все делает правильно, а вес не уходит, нужно идти к специалисту, подчеркнула диетолог.

"Врач должен проверить дефициты (витамин D, магний, витамины группы B), липидный профиль, сахар, инсулин, функцию печени, ферменты, скрытую депрессию. Если все налажено, а ничего не происходит, подключается "тяжелая артиллерия": психотерапия (расстройство пищевого поведения), ингибиторы обратного захвата серотонина (транквилизаторы), препараты на основе семаглутида (продлевают чувство сытости, усиливают расщепление), но строго под наблюдением врача. Если и это не помогает, то на очереди хирургия", – рассказала диетолог.

При этом человек может похудеть в любом возрасте. Однако с годами активность этого процесса все равно снижается: начинают болеть колени, появляется одышка, ухудшается метаболизм после 35 лет, идет гормональная перестройка. Важно отметить и то, что мышечная ткань в покое расходует значительно больше калорий, чем жировая, поэтому ее нужно наращивать с помощью активностей. Например, подниматься до квартиры по лестнице, чаще ходить пешком, отправляться в походы и изучать новые места, заключила Соломатина.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика