Диетолог Соломатина объяснила, когда лишний вес свидетельствует о проблемах со здоровьем

Более 50% россиян страдают от избыточного веса, заявили эксперты. В чем причины его появления и как с ним правильно бороться, разбиралась Москва 24.

Вредна и привлекательна

Более половины граждан России имеют избыточный вес, а у 22–26% населения диагностировано ожирение, рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Он отметил, что ключевыми причинами лишнего веса у 56% граждан остаются избыточная калорийность рациона и дефицит важных микроэлементов на фоне чрезмерного потребления соли. Россияне съедают в четыре раза больше сахара и в полтора-два раза больше насыщенных жиров, чем необходимо, почти игнорируя при этом свежие овощи и фрукты.





Виктор Тутельян академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 отметила, что если много лет назад еда считалась привилегией – ее нужно было добыть охотой или вырастить, то теперь технологии сделали пищу очень доступной, а еще более обработанной и привлекательной. Последнее и привело к тому, что необходимых компонентов (витаминов, микроэлементов, белка, незаменимых жирных кислот) стало меньше.

Также важно помнить, что в человеческом организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы. И дофамин среди них – главный двигатель прогресса.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Он синтезируется при влюбленности, командном спорте, сдаче экзаменов. Пища тоже способствует его выработке, и человек запоминает: если съесть что-то, будет счастье. При этом включается механизм "ешь как можно больше, запасай жир на случай голода". Этот механизм заложен генетически и никуда не делся.

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы, делая продукты еще более привлекательными, отметила эксперт.

Она добавила, что в вопросе лишнего веса далеко не последнюю роль играет стресс. Если раньше он был адреналиновым ("бей или беги") и непродолжительным, то сегодня стал хроническим, поэтому кортизол вырабатывается постоянно. Кроме того, повышается уровень глюкозы, давление, кровь сгущается, и организм начинает запасать жир на случай болезни, снижает обменные процессы. В итоге человек попадает в ситуацию, из которой не может самостоятельно выбраться, и хочется найти быстрые транквилизаторы, которыми являются дофамин и серотонин, – сладкое, соленое, фастфуд.

Опасные признаки

Не стоит забывать, что на вес влияет и генетика: например, если мать недоедала, ребенок будет охотнее набирать вес, что запоминается на уровне генов, отметила Елена Соломатина.

"Также большую роль играют дефициты йода, селена (для щитовидной железы), витамина C (у курильщиков), витаминов группы B, магния, D", – указала врач.

Кроме того, причинами нередко становятся гипотиреоз (в том числе, аутоиммунный тиреоидит), инсулинемия, когда человек постоянно хочет есть и не может утолить голод. Свое влияние оказывают и проблемы с надпочечниками, гипофизом (опухоли, аденомы), однако первопричиной все же оказывается неправильное питание, перечислила эксперт.

Она добавила, что сон также не менее важен в вопросе набора веса. Если ночного отдыха недостаточно или его фазы сбиты, гормон стресса кортизол не уходит и требует повышенного количества энергии, поэтому человека тянет на жирную и сладкую еду.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Распознать проблемы помогает индекс массы тела (вес разделить на рост в квадрате). Все, что выше 25, – лишний вес. Больше 30 – ожирение (до 35 – первая степень, до 40 – вторая, после 40 – третья, морбидное ожирение, когда показана операция). Но жир должен быть подкожным, а не внутренним. У женщин опасна фигура яблока: пропадает талия, накапливается висцеральный жир. У мужчин же любой лишний вес токсичен: висцеральный жир скапливается в области живота, поэтому, как только он нависает и брюки плохо застегиваются, надо браться за здоровье.

Бороться с такими проблемами на начальной стадии можно с помощью питания и образа жизни. Однако важно наладить режим сна, изменить отношение к стрессам и добавить в жизнь движение. Если человек все делает правильно, а вес не уходит, нужно идти к специалисту, подчеркнула диетолог.

"Врач должен проверить дефициты (витамин D, магний, витамины группы B), липидный профиль, сахар, инсулин, функцию печени, ферменты, скрытую депрессию. Если все налажено, а ничего не происходит, подключается "тяжелая артиллерия": психотерапия (расстройство пищевого поведения), ингибиторы обратного захвата серотонина (транквилизаторы), препараты на основе семаглутида (продлевают чувство сытости, усиливают расщепление), но строго под наблюдением врача. Если и это не помогает, то на очереди хирургия", – рассказала диетолог.

При этом человек может похудеть в любом возрасте. Однако с годами активность этого процесса все равно снижается: начинают болеть колени, появляется одышка, ухудшается метаболизм после 35 лет, идет гормональная перестройка. Важно отметить и то, что мышечная ткань в покое расходует значительно больше калорий, чем жировая, поэтому ее нужно наращивать с помощью активностей. Например, подниматься до квартиры по лестнице, чаще ходить пешком, отправляться в походы и изучать новые места, заключила Соломатина.