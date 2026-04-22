Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 апреля, 19:01

Общество
Главная / Истории /

Онколог Черемушкин опроверг связь между возникновением рака и здоровым питанием

Рак от ПП? Почему овощи и фрукты обвинили в риске развития онкологии

Риск рака растет у некурящих людей младше 50 лет, которые едят много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, утверждают ученые. На чем основаны их утверждения и соответствуют ли они действительности, расскажет Москва 24.

Дело в пестицидах?

Фото: 123RF.com/yurich20

Специалисты Комплексного онкологического центра имени Норриса при Университете Южной Калифорнии обнаружили связь между здоровым питанием и вероятностью онкологических заболеваний. Согласно данным, представленным на ежегодном собрании Американской ассоциации исследований рака, рацион, богатый фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами повышает риск рака легких у некурящих людей младше 50 лет.

Ученые опросили 187 пациентов с диагнозом и в вышеуказанном возрастном промежутке. Большинство из них никогда не курили и имели биологически иную форму рака, чем та, что вызвана потреблением табака.

Качество рациона оценивали согласно Индексу здорового питания (HEI) по шкале от 1 до 100. Средний балл участников составил 65, тогда как средний показатель по США – 57. Респонденты потребляли в среднем 4,3 порции темно-зеленых овощей и бобовых в день и 3,9 порции цельнозерновых (против 3,6 и 2,6 у населения в целом).

Эти противоречивые результаты поднимают важные вопросы о неизвестном факторе риска, связанном с, казалось бы, полезной пищей, и требуют дальнейшего изучения.
Хорхе Ниева
ведущий автор работы, врач-онколог

По словам авторов исследования, возможное объяснение такого эффекта – воздействие пестицидов. В коммерчески производимых (неорганических) фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, как правило, содержится больше остатков подобных веществ, чем в молочных продуктах, мясе и многих переработанных товарах. Кроме того, у сельскохозяйственных рабочих, регулярно контактирующих с пестицидами, наблюдается более высокий уровень заболеваемости раком легких, утверждают ученые.

Следующий шаг – подтвердить связь, измерив содержание пестицидов в крови или моче пациентов. Это также поможет определить, какие вещества наиболее опасны, рассказали специалисты.

"Работа представляет собой важный шаг на пути к выявлению изменяемых факторов окружающей среды, которые могут способствовать развитию рака легких у молодых людей. Мы надеемся, что эти данные помогут как в разработке рекомендаций в области общественного здравоохранения, так и в дальнейших исследованиях по профилактике рака легких", – подчеркнул Ниева.

Никакого "глянца"

Фото: 123RF.com/drakonkim

Врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с Москвой 24 выразил несогласие с озвученной американскими коллегами статистикой.

"Волновать население не стоит. Есть фундаментальные исследования, которые говорят: в рамках нормального потребления овощи и фрукты идут только на пользу. Вред от курения несопоставимо больше", – сказал он.

По словам специалиста, риск развития онкологии зависит в том числе от того, как человек привык питаться в рамках национальных особенностей.

"Такая культура формировалась тысячелетиями, не надо ее нарушать. В противном случае это вызовет стресс для организма, что впоследствии может привести к развитию онкологических заболеваний", – пояснил специалист.

Он подчеркнул, что рак – это сбой программы организма с возрастом, когда иммунная система перестает контролировать мутировавшие клетки.

Стимулировать это могут исходные генетические проблемы, например наследуемые мутации, повышающие риск рака молочной железы и яичников почти до 100%. Основные факторы – внешняя среда и фоновое здоровье.
Евгений Черемушкин
врач-онколог

Кроме того, огромный процент занимают хронические воспалительные процессы, возникающие из-за поведенческих характеристик, подчеркнул Черемушкин.

"Также играет роль прямое канцерогенное воздействие (радиация, вредные производства). Организм какое-то время выдерживает нагрузку, но потом ломается: запускаются механизмы быстрого старения, профессиональные болезни и другое", – добавил онколог.

По его мнению, ответственность и качество продукта – вопрос государственного регулирования и добросовестности людей, работающих в этой области.

"Стоит помнить, что некачественная еда в целом может привести к ожирению и сахарному диабету, а это прямые риски для возникновения ряда онкологических заболеваний", – резюмировал Черемушкин.

В свою очередь, интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Москве 24, что практически все овощи и фрукты содержат вещества, снижающие риски возникновения рака.

"Например, в томатах есть ликопин – антиоксидант, который эффективен для профилактики онкологии, в том числе рака желудка и легких. И чем насыщеннее цвет продукта, тем больше полезных веществ и антиоксидантов он имеет", – сказала она.

При этом товары не должны быть слишком "глянцевыми": фрукт, который выглядит натуральным, а не нарисованным, гораздо полезнее, обратила внимание эксперт.

"Крестоцветные (капуста) поддерживают детоксикацию. Бобовые, зерновые, ягоды, фрукты – это клетчатка, которая профилактирует онкологию прямой кишки", – добавила она.

Любые фрукты и овощи нужно очень хорошо мыть, лучше даже вымачивать. Это позволяет удалить всю обработку, которой подвергают продукты для более длительного хранения и перевозок.
Юлия Шарапова
интегративный нутрициолог

По словам специалиста, самые безопасные овощи и фрукты – те, которые растут в том регионе, где человек находится, и в соответствующий сезон. Зимой в России употребляют либо привозную продукцию, которая обработана для предотвращения потери товарного вида во время транспортировки, либо выращенную искусственно. Последняя тоже подвергалась обработке, потому что не в сезон не хватает естественного солнечного света для нормального роста, заключила Шарапова.

Зудакова Татьяна

обществомедицинаедаистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика