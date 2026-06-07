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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористические акты со стороны Украины будут продолжаться до тех пор, пока европейские государства не начнут осуждать действия киевских властей. Об этом он заявил в своем канале на платформе МАХ.

По его словам, руководители и политики стран, жители и объекты которых пострадали от украинских беспилотников, не называют виновных и фактически поддерживают подобные действия.

"Депутаты Государственной думы считают: только через достижение целей специальной военной операции можно восстановить мир", – заключил Володин.

Он также подчеркнул, что Англия, Германия и Франция вместе с бывшими президентами США Джо Байденом и Бараком Обамой совершили преступные действия, когда помогли осуществить госпереворот на Украине, в результате которого к власти пришел нацистский режим.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС заявил, что Молдавия превращается в логистический хаб для снабжения Украины. По его словам, дальнейшее сближение Кишинева с НАТО может усилиться в случае возможного объединения страны с Румынией.

Галузин также отметил, что идея объединения Молдавии с Румынией, по его мнению, не пользуется поддержкой большинства граждан республики. Он заявил, что продвижение такого сценария будет противоречить настроениям значительной части молдавского общества.

Ранее Володин заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала. Он отметил, что неонацистский режим целенаправленно атакует гражданские объекты на территории РФ, а в Киеве в это время с воинскими почестями перезахоранивали лидеров украинских националистов.