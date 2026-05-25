У президента Украины Владимира Зеленского незавидная судьба, и он сам прекрасно это осознает. Об этом сообщил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Для него любое решение – продолжение войны или мир – самое худшее", – указал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленского более чем устраивает продолжение текущего конфликта. После разблокировки Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС желание вести мирные переговоры у Зеленского категорически пропало.

Между тем украинский президент назвал несправедливым предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза. В частности, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС.