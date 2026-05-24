24 мая, 07:22

Депутат ЕП Вилимски: Зеленскому стоит вернуться к игре на пианино

Фото: ТАСС/Zuma

Депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вернуться к шоу с игрой на пианино после того, как тот отказался от предоставления Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза.

По словам Вилимски, высокомерие и навязчивость украинского лидера "не знают границ".

"Я люблю украинцев, но такого хулигана, как этот Зеленский, они точно не заслуживают! Пусть он снова устраивает свои шоу с игрой на пианино без штанов", – написал депутат в соцсети X.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза в качестве промежуточного шага к полноценному членству. Он указал, что такой особый статус позволит Киеву отправлять своих чиновников на саммиты Евросоюза и встречи министров.

Тем не менее Зеленский назвал несправедливым предложение Мерца. В частности, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС. Он подчеркнул, что пора начать двигаться к тому, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза.

