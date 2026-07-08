08 июля, 11:32Политика
Рютте предупредил Россию о защите каждого дюйма НАТО
Фото: ТАСС/Zuma
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах военного блока защищать свою территорию. Такое заявление он сделал, обращаясь к России. Об этом пишет Clash Report, сообщает "Газета.ру".
"Этот Альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию", – сказал политик.
Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает только оборонительную политику.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине. В частности, президент напомнил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы принять участие "в разделе пирога" при поражении РФ, однако они поторопились.