Президент Литвы Науседа допустил распад НАТО

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Североатлантический альянс может оказаться под угрозой распада, если страны – участницы не смогут выполнить целевой уровень расходов на оборону. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

По его мнению, Альянс может расколоться "на две или три части". Науседа добавил, что ситуация внутри НАТО может накалиться, если некоторые страны в ближайшие годы достигнут более высокого уровня расходов, а другие останутся примерно на уровне 2–2,5% ВВП.

СМИ сообщали, что по итогам июльского саммита в Анкаре НАТО может принять решение по поводу начала военного конфликта с Россией. По данным журналистов, заявления и оценки, сделанные на саммите, будут иметь большое значение.

Вместе с тем во время подготовки к саммиту в Турции страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год. В частности, Италия выступила против фиксации подобных обязательств на следующий год.