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29 июня, 13:43

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Türkiye: НАТО примет решение о начале конфликта с РФ на июльском саммите в Анкаре

НАТО примет решение о начале конфликта с РФ на июльском саммите в Анкаре – СМИ

Фото: 123RF.соm/rarrarorro

НАТО может принять решение по поводу начала военного конфликта с Россией по итогам июльского саммита в Анкаре, сообщает Life.ru со ссылкой на турецкое издание Türkiye.

"Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты", – говорится в материале.

Согласно публикации, заявления и оценки, сделанные на саммите, будут иметь большое значение. При этом само издание надеется на рациональный подход.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что европейские страны хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году. По его словам, элиты Европы инвестировали в противостояние свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов Евросоюза и НАТО.

Как отмечал замглавы МИД РФ Александр Грушко, эти приготовления к конфликту напоминают немецкий план "Барбаросса" Германии против СССР. По его мнению, главная задача НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.

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