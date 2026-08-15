Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в регионы России

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В регионы России в рамках национального календаря профилактических прививок поставят свыше 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. Об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее Кузнецов рассказал, что Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики заболевания. Поставка лекарств в субъекты страны начнется в конце августа.

Он отмечал, что производство лекарственных средств было запущено в марте, непосредственно вслед за публикацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендаций относительно состава штаммов для вакцин на предстоящий эпидемиологический сезон.

По мнению специалистов, осенью в РФ могут прийти гонконгский и свиной грипп. В связи с этим состав вакцин был полностью обновлен.