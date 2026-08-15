Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 08:28

Общество

Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в регионы России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В регионы России в рамках национального календаря профилактических прививок поставят свыше 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. Об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее Кузнецов рассказал, что Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики заболевания. Поставка лекарств в субъекты страны начнется в конце августа.

Он отмечал, что производство лекарственных средств было запущено в марте, непосредственно вслед за публикацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендаций относительно состава штаммов для вакцин на предстоящий эпидемиологический сезон.

По мнению специалистов, осенью в РФ могут прийти гонконгский и свиной грипп. В связи с этим состав вакцин был полностью обновлен.

Москвичей предупредили о возможной вспышке гонконгского и свиного гриппа

Читайте также


общество

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика