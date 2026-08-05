Гонконгский и свиной грипп могут прийти в РФ осенью

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Гонконгский и свиной грипп могут прийти в Россию в ближайшем эпидсезоне. Об этом Агентству "Москва" сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

По его словам, состав вакцин полностью обновлен – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала заменить все три штамма. Это означает, что вирусы, циркулировавшие ранее, значительно изменились, пояснил эксперт.

В вакцины для Северного полушария включены новые варианты свиного гриппа A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, гонконгского гриппа A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и гриппа B B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

Штамм A(H3N2) (гонконгский грипп) считается одним из наиболее патогенных. В прошлом сезоне его новый вариант распространился по всему миру и привел к более раннему началу эпидсезона.

По данным ВОЗ, он преобладал вместе с A(H1N1). Грипп B также опасен, особенно для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, и часто вызывает вторую волну заболеваемости.

На этом фоне профессор напомнил симптомы гриппа: высокая температура, сильная головная и мышечная боль, общая слабость, сухой кашель, боль в горле и заложенность носа.

По прогнозам Роспотребнадзора, начало эпидемического сезона ожидается в первой декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети и студенты – в организованные коллективы. Вторая волна возможна в конце февраля – начале марта. Подъем заболеваемости обычно длится с сентября по апрель, также рост наблюдается после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что в России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты.

В первую очередь прививки будут делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто из-за профессии имеет много контактов с другими людьми.