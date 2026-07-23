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23 июля, 08:40

Общество

Запас вакцин от гриппа к новому эпидсезону будет подготовлен в РФ на достаточном уровне

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа, а вакцинация для граждан будет бесплатной. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты.

"Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный", – отметила она.

В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми.

Вместе с тем Попова рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости. Она также добавила, что Роспотребнадзор внимательно мониторит ситуацию в мире, поскольку в некоторых странах южного полушария уже возникают эпидемиологические осложнения по гриппу.

Ранее в Госдуме предложили ввести программу обеспечения детей из многодетных семей лекарствами за счет федерального бюджета. Парламентарии подчеркивали, что эта мера позволит повысить доходы многодетных родителей, поскольку они ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты для детей младшего школьного возраста.

В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии – именно такие препараты пользуются наибольшим спросом.

В Минздраве напомнили о важности вакцинации от гриппа

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