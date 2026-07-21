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21 июля, 08:21

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Гериатр Ткачева: вакцины от пневмококка и гриппа могут продлить жизнь пожилым людям

Эксперт рассказала, какие вакцины могут продлить жизнь пожилым людям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация от пневмококка и гриппа поможет снизить риск возникновения инфекционных заболеваний и продлить жизнь людям старшего возраста. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Она пояснила, что воспаление ускоряет старение, а вакцина помогает предотвратить инфекционный процесс. Кроме того, она надежно защищает пожилых людей, так как грипп и пневмококк являются для них серьезной угрозой.

По словам гериатра, сейчас вакцинация является способом замедления процессов старения, хотя раньше о ней не думали в таком контексте.

Ранее Ткачева сообщала, что сейчас в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет. При этом, отметила она, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 80 лет составляет порядка 7–8 лет.

Тем временем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни. По его словам, до этого более важным считалось увеличение продолжительности жизни, лечение хронических заболеваний, а теперь – замедление развития текущей болезни или нивелирование этого фактора.

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