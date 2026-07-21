В Санкт-Петербурге две сестры сдали пять ЕГЭ на максимальный балл

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Санкт-Петербурге сестры Алина и Диана Деккер набрали максимальные баллы за ЕГЭ по нескольким предметам. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Диана набрала 300 баллов на ЕГЭ, а ее сестра Алина стала 200-балльницей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что девушки получили золотые медали, они также удостоены Почетного знака "За особые успехи в обучении".

Алина получила высокие баллы по русскому языку и литературе, а ее сестра – по русскому языку, профильной математике и информатике. Диана планирует поступать в ИТМО на программиста, а Алина – в академию им. А. Л. Штиглица на дизайнерское направление.

Ранее выпускник московской школы № 1537 Михаил Светлов пересдал ЕГЭ по профильной математике, улучшив результат с 99 до 100 баллов, из своих принципов. Юноша рассказал, что хотел бы поступить в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на механико-математический факультет.