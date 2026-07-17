Более 10 тысяч московских школьников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 10 тысяч выпускников Москвы смогли повысить свои баллы по итогам пересдачи ЕГЭ в дополнительные дни основного периода, которые прошли 8 и 9 июля. Среди них 56 школьников получили максимальные 100 баллов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, двое выпускников стали 300-балльниками, а еще 14 – 200-балльниками. Заммэра отметила, что высокие результаты стали итогом работы самих школьников, педагогов и наставников.

Одним из выпускников, получивших 100 баллов, стал Егор Проскура из школы № 2086. Он повысил результат по профильной математике с 99 до максимального. Также в этом году он стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Егор планирует поступать в Московский физико-технический институт (МФТИ) на направление прикладная математика и информатика.

Выпускник школы № 1568 имени Пабло Неруды Михаил Сапожников после пересдачи поднял балл по физике с 98 до 100. Ранее он уже получил максимальные результаты по профильной математике и информатике и стал 300-балльником.

Еще один 300-балльник – Александр Большаков из школы № 2120 – улучшил результат по информатике с 90 до 100 баллов. При этом ранее он получил по 100 баллов за профильную математику и физику. Выпускник планирует поступать на факультет искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова.

Экзамены в дополнительные дни основного периода прошли в два этапа. 8 июля выпускники сдавали физику, литературу, информатику, русский язык, химию и письменную часть экзамена по иностранному языку. 9 июля состоялись экзамены по математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устная часть иностранных языков. Также школьники могли изменить уровень экзамена по математике, перейдя с базового на профильный или наоборот.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 93 тысяч человек, из них 72 тысячи – выпускники 2026 года. Пересдачу одного из предметов выбрали более 14 тысяч школьников. Среди них были как выпускники, стремившиеся значительно улучшить результат, так и учащиеся с высокими баллами.

Чаще всего на пересдачу заявлялись по русскому языку – почти 3,4 тысячи человек. Также большой интерес вызвала профильная математика – более 2,2 тысячи заявлений. Среди предметов по выбору лидерами стали информатика и химия.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. На данный момент старые баллы аннулируются, что, по его мнению, несправедливо и создает излишнее психологическое напряжение у школьников.