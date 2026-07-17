Верховный суд запретил включать в квитанции за капремонт долги старше трех лет

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Верховный суд России признал незаконным включение в платежки за капитальный ремонт задолженности, срок которой превышает три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Поводом для разбирательства стала ситуация в Санкт-Петербурге. Орган государственного жилищного надзора потребовал от регионального оператора капремонта исключить из квитанций долги, накопленные с 2016 по 2023 год. Фонд отказался выполнять предписание и попытался оспорить его в суде.

Суд первой инстанции и кассация поддержали требование надзорного органа, указав, что истечение срока исковой давности защищает собственника от принудительного взыскания. Таким образом, фонд капремонта не вправе требовать оплату за пределами трех лет.

Верховный суд отказался пересматривать дело, закрепив правило: управляющие организации не могут включать в платежки старые долги по капремонту. Судья постановил не передавать кассационную жалобу некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам.

При этом пропуск оплаты ЖКУ может грозить судебным взысканием. Депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил, что пени начисляются не с первого дня просрочки. Первые 30 дней даются на закрытие долга без дополнительных начислений. Однако при длительной неоплате россияне также могут столкнуться с предупреждением и ограничением отдельных коммунальных услуг.