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17 июля, 16:16

Культура

"Мосбилет" приглашает выгодно провести летний вечер в Музее космонавтики

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичи и туристы до конца лета могут посетить экспозицию Музея космонавтики со скидкой 25%. Акция действует со вторника по субботу с 19:00 до 21:00 на полный (взрослый) входной билет, который можно приобрести в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Музей космонавтики – одно из крупнейших научно-технических собраний России. Его история началась с открытия монумента "Покорителям космоса" в 1964 году. 10 апреля 2026 года музей отметил 45 лет со дня открытия.

В настоящее время экспозиция учреждения занимает восемь залов, а в фондах хранится более 110 тысяч предметов, включая образцы ракетно-космической техники, документы, коллекции живописи и графики.

Между тем фестиваль "Усадьбы Москвы" пригласил москвичей и гостей города посетить загородный уик-энд по программе "Летнее путешествие. Москва – Горки". Мероприятие запланировано на 18 июля в музее-заповеднике "Горки Ленинские". В течение дня будут работать ретроателье "Усадебный фотосалон" и почта. Там же можно будет поиграть в бадминтон, городки, крокет, серсо, бирюльки, лото, шахматы и шашки.

В арт-павильоне "Летний Маркет" пройдут творческие мастер-классы в выходные

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