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17 июля, 21:55

Спорт

Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов

Фото: 123RF.com/davizro

Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) решил полностью восстановить россиян в правах. С 28 июля спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации без ограничений, сообщается на сайте организации.

Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования, а также на спортсменов, имеющих российские или белорусские паспорта. Участие атлетов будет регулироваться всеми действующими правилами, включая требования по допуску, въезду, аккредитации, антидопинговому контролю и дисциплинарным вопросам.

Также спортсмены, возвращающиеся к международным соревнованиям, обязаны следовать всем антидопинговым правилам, включая любые процедуры тестирования, предусмотренные антидопинговой программой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола будет работать над возможностью приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры – 2028. Помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев добавил, что в ближайшее время планируется подача заявок на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году.

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