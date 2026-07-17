Российского поверенного вызвали в МИД Франции из-за кибератак

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Временного поверенного в делах России Александра Зезюлина вызвали в МИД Франции, ему объявили надуманные обвинения в организации РФ кибератак против республики. Об этом заявило российское посольство в этой стране в комментарии РИА Новости.

"Со своей стороны временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность", – подчеркнули в дипмиссии.

Там отметили, что спекуляции на эту тему обнародовали в день встречи "коалиции желающих" в Париже, "видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения".

Российское посольство назвало представленные Францией претензии гротескными, напомнив, что республика предоставляет киевскому режиму вооружение и дает ее разведывательные и спутниковые данные, что наносит ущерб российской стороне.

Ранее Евросоюз ввел санкции против девяти россиян и четырех компаний из России "в ответ на вредоносную кибернетическую деятельность" якобы против ЕС и Украины. В частности, ограничения коснулись хакеров, представителей разведки.

Москва отвергла обвинения Брюсселя в кибератаках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию многие годы обвиняют в том, к чему она непричастна.