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17 июля, 19:38

Происшествия

Беспилотник упал на многоквартирный дом в Липецке

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Пострадавших нет, жильцы эвакуированы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в MAX.

По его словам, детонации не произошло. Территория оцеплена. В настоящее время на месте работают оперативные службы, также там находится мэр Липецка Михаил Щербаков.

Как рассказал глава города, экстренные службы и прибывшие взрывотехники обследуют дом и прилегающую территорию. Для временного размещения жителей подготовлена школа № 63. Если потребуется оставить людей на ночь, откроют пункт временного размещения в школе № 69.

Щербаков добавил, что самая главная задача сейчас – обеспечить безопасность жителей и провести полное обследование дома.

Ранее женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по Курской области. Целью атаки стало административное здание в поселке Хомутовка. 36-летнюю мирную жительницу с тяжелыми ранениями доставили в больницу, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

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