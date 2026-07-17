Психолог Кольцова: неправильная трактовка эмодзи может привести к разводу

Всемирный день эмодзи, посвященный пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым во время общения в Сети, отмечается 17 июля. Эмодзи успели стать функциональным инструментом коммуникации и сравнимы с интонацией и мимикой, уверены психологи. Как правильно применять их в беседе, читайте в материале Москвы 24.

Заменяют целые фразы

Всемирный день эмодзи – неофициальный праздник в честь пиктограмм, идеограмм и смайликов, образующих графический язык для передачи эмоций, предметов и ситуаций в электронном общении. Отмечается он с 2014 года.

Эмодзи в современных диалогах – это не украшение, а функциональный инструмент коммуникации. Их важность сравнима с интонацией и мимикой в устной речи. Без эмодзи цифровой диалог становится "плоским", и тогда собеседник вынужден дорисовывать эмоции самостоятельно, пояснила Москве 24 психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина.

Эмодзи решают три ключевые задачи: снижают тревожность (не приходится тратить ресурс на домыслы), ускоряют обратную связь, потому что заменяют целые фразы и предложения, а также создают иллюзию присутствия, делая переписку более живой и похожей на реальный разговор. Кроме того, за счет смайлов сокращается психологическая дистанция даже между малознакомыми людьми уже после пары сообщений, отметила эксперт.





Ирина Котихина психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Это происходит, потому что на улыбающийся смайл мозг реагирует почти так же, как на живую улыбку собеседника: активируются зеркальные нейроны и выделяется окситоцин. Это создает ощущение безопасности и снижает тревогу, которая обычно возникает при чтении "голого" текста без интонации и мимики.

Однако есть и обратная сторона: эмодзи переоценены, когда используются вместо аргументов. Если мысль нельзя объяснить словами, никакой смайл не спасет. В современном общении они важны ровно настолько, насколько человек умеет ими пользоваться – в меру, к месту и с учетом того, что у каждого устройства и поколения свой визуальный код, подчеркнула психолог.

При этом переписки стоит разделять не по строгим правилам, а по степени доверия и иерархии. Например, при общении с родственниками и друзьями можно использовать практически весь набор эмодзи. Они позволят снять напряжение и укрепят связь, отметила специалист.

Для коллег в рабочих чатах подойдут только "безопасные" эмодзи, например палец вверх, смайлики или офисные обозначения – галочки, знаки препинания. Они упростят беседу и ускорят рутину. Для клиентов и деловых партнеров подойдут только те эмодзи, которые они начали использовать сами, но ключевое – отвечать зеркально. Если собеседник переписывается без смайлов, то тоже стоит обойтись без них. В крайнем случае уместными будут одобрения в виде галочки, улыбки и обозначение "окей" в виде соединенных в круг большого и указательного пальцев, добавила эксперт.





Ирина Котихина психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям При общении с начальством категорически неуместны эмодзи с подмигиванием, ухмылкой, поцелуями, сердцами и удивлением. Также какие-либо знаки нельзя использовать в официальных документах, при согласовании сумм, сроков и юридических деталей, в конфликтных или претензионных переписках, в соболезнованиях и других тяжелых темах – в них нужны слова, а не смайлы.

По словам эксперта, эмодзи – это не вопрос этикета, а вопрос уважения: нужно оценивать не должность собеседника, а степень близости и серьезность темы. Если есть сомнения, лучше поставить точку вместо эмодзи: в этом случае лишний смайл несет больше риска, чем его отсутствие.

В свою очередь, психолог Инна Полянская отметила, что использование эмодзи в бизнес-переписке связано со спецификой направления. Например, в креативных индустриях и сфере красоты более "дружелюбный" сервис – и клиенты, и владельцы более свободны в выборе эмодзи.

"В таких сферах как банки, юриспруденция, государственные органы – лучше избегать использования эмодзи, либо делать это только зеркально", – добавила специалист.

Нарушение субординации

При этом использование эмодзи может стать источником реальных проблем. Например, их неправильная трактовка может привести к недопониманию, которое впоследствии рискует обернуться не только ссорой, но и разводом и даже увольнением, отметила психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24.





Екатерина Кольцова психолог Могут быть ситуации, когда подобные неуместные эмодзи отправляются руководству или деловым партнерам. Это могут считать не как братство и дружелюбие, а нарушение субординации. Это также часто завершается скандалом и увольнением.

Главное правило, которое поможет избежать неверной интерпретации эмоции – это договориться о том, какой смайлик что значит для конкретного собеседника. Если в переписке что-то показалось недопустимым, грубым или появилась странная интонация, лучше прямым текстом об этом спросить, отметила психолог.

"Известны реальные случаи, когда один и тот же значок трактуют совершенно по-разному. Например, смайлик с двумя обнимающимися человечками один человек воспринимает как объятие, а другой – как видеокамеру", – добавила психолог.

При этом порой причиной недопонимания может стать не только наличие эмодзи, но и их отсутствие.

"С помощью эмодзи можно понять, что собеседник обиделся, хоть и сделать это крайне сложно, например, если человек постоянно общается с эмодзи, но вдруг резко переходит на "сухой" текст. Но лучше не додумывать и прямо спросить, почему поменялся формат общения", – также посоветовала специалист.

Кроме того, эмодзи могут использоваться и как инструмент манипуляции. Например, если собеседник прямо не сообщает о своей просьбе, а вместо этого активно использует смайлы с подмигиванием, улыбками, слезами или грустью. В таких случаях нужно поговорить с ним начистоту и сказать, что подобные сообщения доставляют дискомфорт, подытожила Кольцова.