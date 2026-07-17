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17 июля, 14:06

Происшествия

Суд в Москве арестовал депутата, задержанного в пьяном виде у метро

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы арестовал на 13 суток депутата Хабаровской городской думы VIII созыва Андрея Федорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Суд признал Федорова виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", – рассказали в инстанции.

Депутата признали виновным по части 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача"). Суд установил, что вечером 4 июля Федоров был задержан сотрудниками полиции у входа на станцию метро "Театральная". При этом он отказался выполнить требование полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В судебном заседании Федоров заявил, что не находился в состоянии опьянения. Однако, как отметили в пресс-службе, это опровергается материалами дела, которые позволяют полагать, что депутат употребил наркотическое или психотропное вещество.

Ранее суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании. При этом бывший парламентарий заявил, что не был уведомлен о проводимых в отношении него процессуальных действиях. Он также указал, что родственники, проживающие по месту его официальной регистрации, не получали повесток. Свою вину Напсо не признал.

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