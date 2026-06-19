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19 июня, 11:33

Политика

Бывшего депутата-прогульщика Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании. Он сам рассказал об этом "Ведомостям".

Бывший парламентарий заявил, что не был уведомлен о проводимых в отношении него процессуальных действиях, а оснований для объявления его в розыск, по его утверждению, не существует. Он также указал, что родственники, проживающие по месту его официальной регистрации, не получали каких‑либо повесток. Свою вину Напсо не признал.

В настоящий момент, по данным самого экс-депутата, он находится на лечении в ОАЭ, а фигурантом дела он стал в сентябре 2025 года. По данным СМИ, преступление было совершено 22 марта 2023 года, потерпевшей было 19 лет.

Напсо, в свою очередь, утверждает, что заявление подала его бывшая помощница, которая в 2022 году якобы подделала его подпись на служебном документе, благодаря чему получила премию в размере 2 миллионов рублей.

Уголовное дело было прекращено в январе 2026 года в связи с выявленными процессуальными нарушениями. Следственные органы не приняли во внимание, что Напсо являлся членом участковой избирательной комиссии в Ростове‑на‑Дону от партии "Справедливая Росси". В соответствии с законодательством, в отношении таких лиц предусмотрен специальный порядок уголовного преследования, который не был соблюден.

Однако уже в феврале его снова возбудил старший следователь ГСУ СКР по Москве.

В феврале 2025 года возглавляющий комиссию Госдумы по регламенту Виктор Пинский сообщил, что Напсо не посещал заседания нижней палаты парламента в течение двух лет, причем более 200 дней отсутствия пришлись на периоды без уважительных причин.

В связи с возникшими обстоятельствами было инициировано рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий парламентария. По итогам голосования Государственная дума приняла соответствующее решение единогласно. При этом Верховный суд РФ вынес отказ в рассмотрении жалобы, поданной депутатом в связи с данным решением.

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