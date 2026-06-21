Разлив нефти в Каспийское море произошел при повреждении трубопровода в Азербайджане

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Разлив нефти в Каспийское море произошел из-за повреждения нефтепровода "Азнефти" в Азербайджане, сообщает пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

В пресс-службе уточнили, что следы загрязнения выявлены у пляжа Дюбенди. Затем в акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди было выявлено нефтяное пятно. После ЧП транспортировка нефти по трубопроводу была остановлена.

Ситуация уже взята под контроль. По предварительным данным, один из принадлежащих ПО "Азнефть" подводных нефтепроводов был поврежден из-за контакта с внешним предметом, предположительно, с якорем.

В пресс-службе МЧС Азербайджана уточнили, что в настоящее время личный состав и техника войск гражданской обороны МЧС, а также Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы собирают и устраняют нефтяные остатки с морского побережья. Для устранения последствий ЧП в ПО "Азнефть" создан оперштаб.

Ранее в Ногликском районе Сахалинской области, вблизи поселка Катангли, произошел естественный выход нефти на поверхность. На месте уже начаты работы по ликвидации разлива. Министру экологии области поручено наладить межведомственное взаимодействие, а руководителю агентства по делам ГО и ЧС предоставить для устранения последствий специализированное оборудование.

