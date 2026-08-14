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14 августа, 09:12

Происшествия

Товары на логообъекте Wildberries в Тверской области не повреждены после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Товары на логистическом комплексе Wildberries в Тверской области не повреждены в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Там рассказали, что комплекс получил лишь незначительные повреждения, обломки упавшего беспилотника задели стену здания. Последствия инцидента оперативно устранили.

Кроме того, перед атакой на объекте провели заблаговременную эвакуацию в соответствии с требованиями безопасности, отметили в пресс-службе.

Об инциденте стало известно 14 августа. Власти региона указывали, что обломки БПЛА повредили склад Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области. В результате произошло задымление, но его ликвидировали. Никто не пострадал.

Из-за украинских атак на объекты Wildberries, которые продолжаются с июля, сгорели свыше 11 миллионов книг. Большинство утраченных изданий относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе. Уточнялось, что продажи на этом маркетплейсе занимают 30% книжного рынка в денежном выражении.

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