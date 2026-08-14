14 августа, 10:23Транспорт
Ограничения введены во всех столичных аэропортах
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во всех столичных аэропортах, сообщает пресс-служба Росавиации.
Речь идет об авиагаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Ранее подобные меры уже объявляли в ночь на 14 августа в аэропорту Домодедово. Временно воздушная гавань принимала и отправляла рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения отменили, и аэропорт начал восстанавливать график полетов.
Ограничительные меры вводились на фоне попыток вражеских БПЛА атаковать Москву. Вечером 13 августа сообщалось о ликвидации двух беспилотников. Ночью 14 августа средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 10 БПЛА.