Ограничения введены во всех столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во всех столичных аэропортах, сообщает пресс-служба Росавиации.

Речь идет об авиагаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Уточняется, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее подобные меры уже объявляли в ночь на 14 августа в аэропорту Домодедово. Временно воздушная гавань принимала и отправляла рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения отменили, и аэропорт начал восстанавливать график полетов.

Ограничительные меры вводились на фоне попыток вражеских БПЛА атаковать Москву. Вечером 13 августа сообщалось о ликвидации двух беспилотников. Ночью 14 августа средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 10 БПЛА.

