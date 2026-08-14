Воздух в Москве прогреется до 28 градусов в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздух в Москве в ближайшие дни продолжит прогреваться, из-за чего к понедельнику, 17 августа, температура поднимется до 28 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что существенных осадков в выходные, 15–16 августа, не ожидается, при этом температурный фон будет постепенно расти. В субботу днем столбики термометров покажут 18–21 градус, вечером возможен небольшой дождь. В воскресенье воздух прогреется уже до 22–25 градусов, но местами пройдет кратковременный дождь.

"В начале следующей недели термометры покажут 23–28 (градусов. – Прим. ред.)", – резюмировал Тишковец.

Схожий прогноз дал и руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В беседе с RT он подчеркнул, что в столицу в ближайшие дни вернется тепло, а горожане и гости Москвы попрощаются с осенним типом погоды. Потепление произойдет на фоне смены воздушных потоков с северо-западных на юго-западные.

"Солнце будет превалировать над облачностью и дождями, поэтому пока осадков не ожидаем", – подытожил он.

Тем не менее потепление вряд ли прогреет воду до подходящих для купания значений, указывали ранее специалисты. По их мнению, купальный сезон в Московском регионе уже завершился. При этом в целом летняя погода в Москве сохранится, хотя температура воздуха будет меняться по синусоиде.

В пятницу, 14 августа, температура в столице будет в пределах 17–19 градусов. Не исключен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ночью температура в Москве опустится до 7 градусов.

