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14 августа, 13:52 (обновлено 14.08.2026 14:03)

Происшествия

Один человек пострадал при столкновении трех иномарок на 58-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 58-го километра МКАД в Москве, пострадал пассажир одной из машин, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, водитель Range Rover столкнулся с автомобилем Fiat, который остановился из-за технической неисправности. После удара Range Rover врезался в Toyota.

В результате аварии пострадал пассажир одной из иномарок. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как уточнил столичный Дептранс, в результате аварии в районе съезда № 57 МКАД затруднено движение: машины едут по 4 полосам из 6. В департаменте водителей призвали выбирать альтернативные пути.

Ранее в муниципальном округе Истра 39-летний водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с пятью машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. За помощью врачей никто не обращался. В настоящий момент правоохранители проводят мероприятия, которые направлены на то, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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