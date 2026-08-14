Около 900 детей участников СВО прошли летние стажировки в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В 2026 году около 900 московских подростков из семей участников спецоперации присоединились к профориентационному проекту "Стажировки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это почти на 15% больше, чем годом ранее. Те, кто успешно завершил практику, получили стипендию. Всего за четыре года участниками проекта стали свыше 2,5 тысячи детей бойцов СВО.

Как отметила Ракова, Москва предлагает школьникам разные профориентационные программы, чтобы они могли получить практический опыт в интересных сферах и выбрать будущую профессию. Один из таких проектов – "Лето в новом формате", в который входят "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки". В 2023 году к стажировкам подключились дети участников СВО, и теперь это направление стало одним из главных социальных приоритетов программы.

Проект также помогает получить первый профессиональный опыт подросткам 14–18 лет из многодетных и неполных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации. В рамках стажировок ребята пробовали себя в образовании, транспорте, информационных технологиях, промышленности и строительстве.

География и спектр возможностей постоянно расширяются. В 2026 году в проекте участвовали более 200 ведущих компаний и учреждений столицы – на 10% больше, чем в прошлом. На выбор было представлено более 250 профессий: от автослесаря и помощника инженера до реставратора и флориста. Это на 45% больше, чем годом ранее.

Среди площадок – Московский метрополитен, Мосгортранс, ВДНХ, центры госуслуг "Мои документы", учреждения социальной защиты, образования и спорта.

В этом году к программе впервые присоединились АНО "Развитие человеческого капитала", технопарк "Нагатино", парк "Ходынское поле", Парк Горького и Фонд капитального ремонта Москвы.

Ранее сообщалось, что молодые специалисты в Москве при выборе работодателя в первую очередь смотрят на то, есть ли возможности для развития. Такой вариант выбрали 83% респондентов. Для 81% имеет значение уровень заработной платы, а для 74% – атмосфера в коллективе и понимание значимости своей работы.

