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03 августа, 16:54

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Этикетолог Богачева: запах еды и громкие разговоры могут раздражать сотрудников в офисе

Эксперт назвала привычки, которые раздражают офисных сотрудников

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Резкий запах еды и громкие разговоры по телефону могут раздражать офисных сотрудников. Об этом заявила Life.ru специалист по этикету Екатерина Богачева.

Она пояснила, что действия человека не должны создавать неудобств для остальных, потому что граница личной свободы заканчивается там, где начинается дискомфорт коллег.

Эксперт отметила, что не рекомендуется ставить контейнеры и стаканы с кофе рядом с техникой, так как пролитая жидкость может привести к материальному ущербу для компании. Кроме того, лучше не слушать что-то на работе без наушников, чтобы не отвлекать коллег от работы.

Правила делового этикета, по словам специалиста, направлены на поддержание рабочей обстановки. Поэтому она призвала не делать коллег свидетелями семейных историй и не обсуждать после корпоратива неподобающее поведение некоторых сотрудников.

Богачева также обратила внимание на важность соблюдения субординации, в частности во время приветствия. По ее словам, именно руководитель инициирует рукопожатие, так как он стоит выше по рангу. В связи с этим подчиненному не стоит первым протягивать руку. Подобное проявление инициативы может раздражать начальство.

Наряду с этим этикетолог порекомендовала не игнорировать принятый в компании дресс-код. Она считает, что нарушение этого правила может вызвать обсуждения среди коллег на тему внешности и отвлечь их от рабочих задач. Важно и поддерживать порядок на рабочем столе, поскольку это демонстрирует отношение сотрудника к своим обязанностям.

Ранее HR-директор Валентина Романова заявила, что основной причиной конфликтов в офисах летом стали кондиционеры и открытые окна. Еще одним сезонным раздражителем нередко посчитали запахи. Летом ароматы еды, парфюма и бытовых средств ощущаются гораздо сильнее, особенно в небольших кабинетах.

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