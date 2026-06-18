HR-директор Романова: споры из-за кондиционера и открытых окон возникают в 54% офисов

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Главной причиной летних конфликтов в офисах становятся кондиционеры и открытые окна. С такими спорами сталкивались 54% сотрудников, рассказала "Газете.ру" HR-директор Валентина Романова.

"Для одних сотрудников комфортной кажется прохладная температура, другие начинают мерзнуть даже в разгар жары. Дополнительные споры возникают из-за сквозняков, шума с улицы и необходимости проветривания помещений", – отметила Романова.

Еще одним сезонным раздражителем нередко становятся запахи. Летом ароматы еды, парфюма и бытовых средств ощущаются гораздо сильнее, особенно в небольших кабинетах, переговорных и лифтах. То, что зимой остается незаметным, в жару может стать причиной дискомфорта.

Отдельной темой для обсуждений остается дресс-код. Даже в компаниях с мягкими требованиями к внешнему виду сотрудникам сложнее соблюдать привычные стандарты, так как одежда быстрее мнется, становится менее удобной, а высокая температура создает дополнительную нагрузку. Особенно это касается специалистов, которые регулярно встречаются с клиентами.

Жара влияет не только на людей, но и на технику. При высоких температурах возрастает нагрузка на компьютеры, серверы, мониторы и другое оборудование. Если помещение плохо проветривается, выделяемое техникой тепло делает условия работы еще менее комфортными.

Кроме того, в жаркие дни сотрудникам сложнее сохранять концентрацию и внимательность. Повышается вероятность ошибок, люди чаще делают перерывы и задумываются о переходе на удаленный формат работы.

По словам специалиста, снизить напряженность в коллективе помогают простые меры. К примеру, следует заранее согласовать правила проветривания, настроить кондиционирование по зонам, проследить за доступом к питьевой воде, а также рассмотреть возможность введения гибкого графика и сезонного смягчения требований к офисному дресс-коду, отметила Романова.

Ранее стилист Эмма Болохнова дала рекомендации по офисной одежде в жару. По ее словам, лучше выбирать жилеты на голое тело, брючные костюмы и рубашки из льна, хлопка или вискозы, а также удлиненные шорты-бермуды и миди-юбки.

Стоит избегать пляжной обуви, слишком коротких моделей, прозрачных тканей и неоновых цветов. При этом директор по персоналу Екатерина Зеленкова напомнила, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.

