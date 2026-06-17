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17 июня, 18:41

Общество

Продажи дождевиков выросли в 5 раз на фоне непогоды в российских регионах

Фото: 123RF.com/mariyaermolaeva

Продажи дождевиков и зонтов за несколько дней выросли в 5 раз на фоне дождливой погоды в ряде регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одной из крупных розничных сетей.

Уточняется, что с 13 по 16 июня товары для защиты от осадков приобретались в 5 раз больше по сравнению с периодом 6–9 июня. Одновременно с этим в среднем в 2 раза выросли продажи резиновых сапог – их пик пришелся на 13-е число.

Наибольший рост наблюдался в столичном регионе: продажи зонтов выросли в 8 раз, дождевиков – в 7 раз, резиновых сапог и ботов – в 3 раза.

Ранее синоптики рассказывали, что всего за сутки в Московском регионе выпало более 50% от месячной нормы осадков. На опорной станции ВДНХ зафиксировано 12 миллиметров осадков, в Строгине – 10, в Тушине – 14, в Бутове – 15. При этом месячная норма составляет 77 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове и Мелихове.

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