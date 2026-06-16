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16 июня, 14:00

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Эксперт Уйманов предупредил о смертельной опасности катания на велосипеде в грозу

Эксперт рассказал, что особенно опасно делать в грозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прятаться в низине и кататься на велосипеде может быть смертельно опасно в грозу. Об этом Москве 24 рассказал инженер-технолог Сергей Уйманов.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил, что молнии чаще всего бьют в дубы, тополя, сосны и ели. В их стволах содержится много влаги, а сами деревья имеют разветвленную корневую систему, что в итоге превращает их в своеобразные проводники. В свою очередь, береза, клен и бук страдают от молний не так часто.

Уйманов согласился с таким мнением, однако напомнил: под любыми высокими деревьями, особенно одиночно стоящими на открытом пространстве, прятаться опасно. Они являются наиболее высокой точкой на местности, в которую с большей вероятностью будет "целиться" молния.

В чистом поле такой "мишенью" окажется и человек. Если он вдобавок промок под дождем, ситуация становится опаснее, поскольку вода хорошо проводит электрический ток. Чтобы постараться предотвратить попадание молнии, стоит максимально согнуться и постараться уйти с открытой местности. А вот прятаться в низине – не лучшая идея, так как именно там обычно скапливается влага, молнии любят бить туда, где наиболее сыро.
Сергей Уйманов
инженер-технолог

По этой же причине во время грозы необходимо незамедлительно покидать места вблизи водоемов: удар часто приходится и на них, отметил эксперт.

Также важно помнить, что притягивать электрический разряд могут металлические предметы, поэтому нельзя держать зонт во время грозы. Если непогода застала во время велосипедной прогулки, с транспорта лучше слезть и отойти от него. При этом, с одной стороны, резиновые шины играют функцию заземления, но с другой – риск удара молнии все равно сохраняется, отметил эксперт.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предположил, что со временем грозы и смерчи в Московском регионе начнут становиться все более интенсивными. Это может быть связано с глобальным потеплением.

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