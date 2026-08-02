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02 августа, 10:28

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Москве готовят кадры для железнодорожной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в День железнодорожника сообщил о подготовке специалистов для железнодорожной отрасли в столице. Об этом он написал в своем канале в MAX.

По словам мэра, железнодорожный транспорт играет важную роль в жизни города и развитии агломерации. Современные технологии, сложное оборудование и цифровые сервисы требуют от сотрудников новых компетенций, поэтому подготовка кадров ведется под реальные потребности рынка. Образовательные программы разрабатывают совместно с работодателями, чтобы выпускники сразу могли решать актуальные задачи компаний.

Ключевой площадкой для обучения стал центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Там работает цех "Московский транспорт" – учебная площадка, где комплексно готовят специалистов транспортной отрасли. В цехе оборудовано 11 учебных лабораторий, где можно освоить 47 профессий. Внутри воссоздана станция метро "Печатники" с настоящим вагоном "Москва-2024", установлены тренажеры поезда, симуляторы трамвая и электробуса. Также есть динамический макет эскалатора, тяговая подстанция, диспетчерский круг и системы связи – это позволяет отрабатывать действия всех служб, в том числе в аварийных ситуациях.

Взрослые жители столицы могут освоить профессию или повысить квалификацию за три месяца, а студенты колледжей – пройти производственную практику. Карьерные наставники сопровождают учеников на всех этапах: от подбора программы до трудоустройства. Центр сотрудничает с крупнейшими работодателями транспортной отрасли – РЖД, Московским метрополитеном, Мосгортрансом и Центром организации дорожного движения. Благодаря этому 80% выпускников получают предложения о работе еще во время обучения.

Профессионалов для транспортной сферы столицы и страны более 100 лет готовит Колледж Московского транспорта. Сейчас там обучаются свыше 2,2 тысячи студентов. В 2026 году около 400 будущих железнодорожников прошли практику в РЖД, более 500 – в Московском метрополитене, еще свыше 300 – в АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

"Спасибо всем, кто трудится в отрасли, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха!" – заключил Собянин.

Тем временем на "РЖД Арене" продолжается празднование Дня железнодорожника. Гостей ждут спортивные соревнования и интерактивные зоны.

В рамках программы горожане смогут познакомиться с железнодорожными профессиями, а также посетить выставку самоваров и чаепитие по рецептам народов России. Празднование продолжится до 18:00.

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