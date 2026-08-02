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Политика

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. По словам президента, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети России, которая укрепила обороноспособность страны, дала импульс экономическому росту и повысила мобильность миллионов людей.

Путин подчеркнул, что железные дороги России остаются символом надежности и прогресса. Он напомнил о героизме железнодорожников в годы войны и отметил их вклад в обеспечение СВО.

"Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса", – сказал президент.

Глава государства также сообщил, что полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали (ВСМ). Он отметил, что железнодорожники активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику и цифровизацию сервисов, повышают безопасность и скорость перевозок.

"Хочу поблагодарить вас за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов – каждый на своем участке", – добавил Путин, пожелав железнодорожникам здоровья и новых успехов.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) завершили испытания контактной сети для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Проверка подтвердила, что все компоненты КС-400 соответствуют техническому заданию РЖД и необходимым требованиям.

Изготовлением более 800 комплектующих контактной сети занимались около 80 компаний. Испытания начались в августе прошлого года на опытном участке длиной 800 метров. Специалисты проверяли совместимость элементов сети и их технические параметры.

У первого в России высокоскоростного поезда будет аэродинамическая форма кузова с минимальным коэффициентом сопротивления. За счет этого снизятся энергопотребление и шум. 49 компонентов состава уже готовы, 12 из них прошли испытания. На первой линии ВСМ будут курсировать поезда с восемью вагонами, которые смогут перевозить до 460 пассажиров.

Завод "Уральские локомотивы" показал внешний вид кабины поезда для ВСМ

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