Посол РФ предупредил Ирландию о последствиях за попытки морского пиратства

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Россия предупредила Ирландию, что попытки реализовать акты пиратства по отношению к торговым судам будут иметь самые серьезные последствия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в республике Юрия Филатова.

По словам дипломата, 24 июля вступили в силу поправки к "Закону об обороне" 1954 года. Они расширяют полномочия Вооруженных сил Ирландии, предоставляя им возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций и защиты экологии.

"Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям "старших товарищей". Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для Ирландии самые серьезные последствия", – подчеркнул Филатов.

Посол отметил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии, мягко говоря, ограничены. При этом в руководстве страны на протяжении нескольких месяцев последовательно разрабатывают ставшую модной на Западе тему борьбы с так называемым теневым флотом России, который осуществляет экспорт отечественной нефти.

"На этот счет в Ирландии было множество заявлений на разных уровнях, в основном копирующих декларации британского руководства насчет необходимости наращивания усилий по борьбе с Россией и на этом направлении. В практическом плане дело идет не столь бойко, хотя определенные законодательные заделы имеют место", – добавил Филатов.

Посольство РФ уже неоднократно давало публичную оценку такой линии правительства Ирландии как безрассудной, противоправной и создающей реальные угрозы для судоходства в Северной Атлантике, резюмировал дипломат.

В июне британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который якобы принадлежит российскому "теневому флоту". Подчеркивалось, что задержание проводилось в соответствии с нормами международного права.

Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна. Судно находится на якоре недалеко от острова Портленд у побережья графства Дорсет под наблюдением.

Позже стало известно, что власти Британии рассматривают возможность продажи более чем 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера. Многие официальные лица страны считают, что нефть с судна теперь принадлежит Британии, что позволяет принимать решения о дальнейшей продаже.