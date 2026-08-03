Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Политика

Посол РФ предупредил Ирландию о последствиях за попытки морского пиратства

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Россия предупредила Ирландию, что попытки реализовать акты пиратства по отношению к торговым судам будут иметь самые серьезные последствия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в республике Юрия Филатова.

По словам дипломата, 24 июля вступили в силу поправки к "Закону об обороне" 1954 года. Они расширяют полномочия Вооруженных сил Ирландии, предоставляя им возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций и защиты экологии.

"Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям "старших товарищей". Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для Ирландии самые серьезные последствия", – подчеркнул Филатов.

Посол отметил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии, мягко говоря, ограничены. При этом в руководстве страны на протяжении нескольких месяцев последовательно разрабатывают ставшую модной на Западе тему борьбы с так называемым теневым флотом России, который осуществляет экспорт отечественной нефти.

"На этот счет в Ирландии было множество заявлений на разных уровнях, в основном копирующих декларации британского руководства насчет необходимости наращивания усилий по борьбе с Россией и на этом направлении. В практическом плане дело идет не столь бойко, хотя определенные законодательные заделы имеют место", – добавил Филатов.

Посольство РФ уже неоднократно давало публичную оценку такой линии правительства Ирландии как безрассудной, противоправной и создающей реальные угрозы для судоходства в Северной Атлантике, резюмировал дипломат.

В июне британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который якобы принадлежит российскому "теневому флоту". Подчеркивалось, что задержание проводилось в соответствии с нормами международного права.

Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна. Судно находится на якоре недалеко от острова Портленд у побережья графства Дорсет под наблюдением.

Позже стало известно, что власти Британии рассматривают возможность продажи более чем 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера. Многие официальные лица страны считают, что нефть с судна теперь принадлежит Британии, что позволяет принимать решения о дальнейшей продаже.

Читайте также


политика

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика