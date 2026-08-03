Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов РФ как самый молодой артист, собравший "Лужники"

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Российский певец Ваня Дмитриенко занесен в Книгу рекордов России как самый молодой артист, которому удалось собрать 70 тысяч зрителей на сольном концерте на большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Награду певцу вручил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.

"Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней, рекордсмен – Ваня Дмитриенко", – сказал Коненко.

Сам Дмитриенко рассказал, что планирует вновь собрать самый большой стадион Москвы.

"Я думаю, что да, учитывая, что сегодня мы собрали их полностью. Надеюсь, что мы будем делать это вновь", – сообщил певец.

Ранее Дмитриенко при подготовке сольного концерта в "Лужниках" в рыцарской тематике прокомментировал совпадение его концепции с шоу Егора Крида. Мнением артист поделился на закрытой вечеринке, посвященной предстоящему выступлению.

По его словам, отрицать реальное сходство сложно. Концепцию прорабатывали с января, и когда стало понятно, что совпадение действительно большое, возникали разные мысли.