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22 июля, 09:54

Шоу-бизнес

Ваня Дмитриенко прокомментировал сходство его концепции концерта с шоу Егора Крида

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Певец Ваня Дмитриенко, готовящий сольный концерт в "Лужниках" в рыцарской тематике, прокомментировал совпадение его концепции с шоу Егора Крида. Мнением артист поделился на закрытой вечеринке, посвященной предстоящему выступлению, передает Super.

По его словам, отрицать реальное сходство сложно. Концепцию прорабатывали с января, и когда стало понятно, что совпадение действительно большое, возникали разные мысли.

"Но сейчас мы просто занимаемся своим концертом, у нас нет других вариантов", – добавил он.

При этом Дмитриенко подчеркнул, что, несмотря на внешнее сходство, смысл шоу совершенно разный. В центре его замысла – стихи и любовь к женщинам, а у Крида – "совершенно другая концепция".

Ранее журналист Ксения Собчак рассказала, что была на концерте Крида в "Лужниках", однако не заметила там никакого солд-аута. Она отметила, что накануне выступления организаторы внезапно убрали из продажи тысячи билетов и начали активно раздавать их школьникам и студентам – целевой аудитории исполнителя.

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