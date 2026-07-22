Посольство РФ назвало позитивным отказ Болгарии от участия в "коалиции желающих"

Фото: 123RF.com/nenovbrothers

Отказ президента Болгарии Илияны Йотовой от участия в так называемой коалиции желающих стал позитивным моментом, заявили в российском посольстве в Софии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив", – говорится в сообщении.

В "коалицию желающих", которая поддерживает Украину и выступает за давление на РФ, входят 30 стран. Ее инициаторами являются Великобритания и Франция. В середине июля Болгария решила выйти из нее. Это решение премьер-министр республики Румен Радев объяснил тем, что для разрешения конфликта на Украине нужно использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны. По его словам, ее участники заблуждаются в том, что могут нанести России стратегическое поражение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала неприемлемым размещение контингентов "коалиции желающих" на Украине. Она подчеркнула, что такие действия будут расцениваться как иностранная интервенция и прямая угроза безопасности России.

