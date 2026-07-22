РИА Новости: найденная девочка в Подмосковье ушла из дома после ссоры с мамой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка, которую нашли после нескольких дней поисков в Подмосковье, ушла из дома после конфликта с матерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника издания, ссора произошла после того, как у подростка отняли мобильный телефон.

Девочка пропала 19 июля, когда вышла из частного дома в Пущине и не вернулась. По словам матери, она отправилась искать потерянную сережку, а мобильный телефон оставила дома.

Спустя три дня школьницу нашли в Старой Купавне. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

