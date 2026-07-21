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21 июля, 13:14

Происшествия

Тринадцатилетняя девочка пропала в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В подмосковном Серпухове разыскивают 13-летнюю девочку. Об этом сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град" в соцсети "ВКонтакте".

В публикации отмечается, что нужна помощь местных жителей. Местонахождение ребенка неизвестно с 19 июля.

Рост девочки – 146 сантиметров. У нее среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были черная кофта, черные джинсы и черные кроссовки.

Ранее девочка 6 лет пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Однако спустя время ребенка нашли. Уточнялось, что она была у соседей. Девочке ничего не угрожает.

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