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Новости

25 июля, 13:39

Технологии

Сбой произошел в работе ChatGPT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Это следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в Великобритании о нарушениях сообщили около 2,7 тысячи человек. 89% пользователей указали на перебои в функционировании сайта, 9% выявили проблемы с приложением, еще 8% пожаловались на трудности с самим ботом.

Сервис подчеркнул, что сбои также фиксируются в США, Италии, Франции и других странах.

Ранее пользователи из России пожаловались на проблемы в работе магазина приложений App Store. Он открывался с перебоями, некоторые программы не скачивались. В основном с трудностями столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также о сбое сообщали из Удмуртии, Курской, Ростовской и Брянской областей, Ставрополья.

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