Блэкаут в Грузии произошел из-за аварии на ЛЭП "Имерети"

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Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на высоковольтной линии электропередачи "Имерети". Об этом сообщил гендиректор Ингури ГЭС Леван Мебония телеканалу "ТВ Пирвели".

"Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети". Система Ингури ГЭС соединяется как раз с этой линией до Зестафони. Была большая нагрузка. Когда отключилась, режим нарушился, и энергосистема полностью разладилась. Мы в процессе восстановления после аварии", – пояснил он.

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло утром 25 июля. Свет отсутствовал в Тбилиси. В СМИ также писали об аварийном отключении в городах Озургети, Поти и Рустави. Кроме того, перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах Тбилиси была прекращена подача воды.

Еще одно отключение электроэнергии случилось в Грузии в ночь на 24 июля. Аварийное отключение произошло примерно в 00:10 по тбилисскому времени (23:10 по московскому времени). Позже свет появился в большинстве районов Тбилиси.

Ранее свыше 13 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожской, Интернациональной, Калинина, Можжевеловой и Окатовой.

