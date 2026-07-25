Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

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Временные ограничения на полеты сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в авиагавани были введены утром 25 июля. Аэропорт временно принимал и выпускал рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Вместе с тем Росавиация ограничила высоту полетов в районе аэропортов столицы до 4,9 километра. Также в этой зоне нельзя совершать транзитные полеты. Меры введены до 12 августа.

