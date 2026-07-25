Баканов: Роскосмос не планирует прекращать работу на Байконуре

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Роскосмос продолжит сотрудничество с Казахстаном по использованию космодрома Байконур. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил в интервью ИС "Вести".

"У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем, планов сворачивать ни один из них нет", – сказал Баканов.

Он также напомнил о договоренности России и Казахстана запустить девять ракет "Протон-М". Кроме того, страны совместно реализуют проект ракеты "Союз-5 – Сункар", которую планируют запускать с комплекса "Байтерек" на Байконуре. Глава Роскосмоса отметил, что видит хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.

Ранее стало известно о продлении работы космической обсерватории "Спектр-РГ" еще на пять лет. Техническое состояние признано достаточным для продолжения миссии. Заместителю директора ИКИ РАН Александру Лутовинову поручено подготовить программу исследований до 2031 года.

Обсерватория была запущена 13 июля 2019 года, выполнила восемь полных обзоров неба и обнаружила более 4 миллионов рентгеновских источников, включая далекие квазары, скопления галактик и сотни тысяч звезд.