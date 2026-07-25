Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 16:12

Наука
Главная / Новости /

Баканов: Роскосмос не планирует прекращать работу на Байконуре

Роскосмос не планирует прекращать работу на Байконуре – Баканов

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Роскосмос продолжит сотрудничество с Казахстаном по использованию космодрома Байконур. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил в интервью ИС "Вести".

"У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем, планов сворачивать ни один из них нет", – сказал Баканов.

Он также напомнил о договоренности России и Казахстана запустить девять ракет "Протон-М". Кроме того, страны совместно реализуют проект ракеты "Союз-5 – Сункар", которую планируют запускать с комплекса "Байтерек" на Байконуре. Глава Роскосмоса отметил, что видит хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.

Ранее стало известно о продлении работы космической обсерватории "Спектр-РГ" еще на пять лет. Техническое состояние признано достаточным для продолжения миссии. Заместителю директора ИКИ РАН Александру Лутовинову поручено подготовить программу исследований до 2031 года.

Обсерватория была запущена 13 июля 2019 года, выполнила восемь полных обзоров неба и обнаружила более 4 миллионов рентгеновских источников, включая далекие квазары, скопления галактик и сотни тысяч звезд.

Читайте также


наука

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика