29 мая, 11:16

Наука

Иностранные партнеры по МКС продолжат использовать станцию до 2030 года

Фото: roscosmos.ru

Зарубежные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) решили продолжить эксплуатацию станции до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" имени С. П. Королева за прошлый год.

РКК "Энергия" – это головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Она организовывает изготовление и запуски пилотируемых кораблей "Союз МС" и грузовых "Прогресс МС", которые используются для доставки на орбиту и возвращения на Землю людей и грузов в рамках транспортно-технического обеспечения сегмента.

При этом правительство РФ еще в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028-го, говорится в отчете.

Между тем следующий российско-американский экипаж МКС отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 июля. В основной экипаж вошли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующем будут Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхэм.

