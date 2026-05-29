Иностранные партнеры по МКС продолжат использовать станцию до 2030 года

Зарубежные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) решили продолжить эксплуатацию станции до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" имени С. П. Королева за прошлый год.

РКК "Энергия" – это головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Она организовывает изготовление и запуски пилотируемых кораблей "Союз МС" и грузовых "Прогресс МС", которые используются для доставки на орбиту и возвращения на Землю людей и грузов в рамках транспортно-технического обеспечения сегмента.

При этом правительство РФ еще в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028-го, говорится в отчете.

Между тем следующий российско-американский экипаж МКС отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 июля. В основной экипаж вошли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующем будут Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхэм.